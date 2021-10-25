Минтруд РТ напомнил о четырех нерабочих праздничных днях в начале ноября

Сразу четыре дня — с 4 по 7 ноября на следующей неделе являются нерабочими и праздничными. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Согласно производственному календарю 4, 5, 6 и 7 ноября являются нерабочими праздничными днями. В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ 4 ноября — День народного единства — является нерабочим праздничным днем. В соответствии с Законом РТ 6 ноября — День Конституции РТ — является нерабочим праздничным днем», — сказано в сообщении.

При совпадении выходных и праздничных дней дополнительный к выходным дням день отдыха не предоставляется. Постановлением Правительства РФ выходной день с субботы 2 января был перенесен на пятницу 5 ноября. Таким образом, предстоящая рабочая неделя сокращается до трех дней — с 1 по 3 ноября. Продолжительность рабочего дня 3 ноября сокращается на один час.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин поддержал введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Путин также добавил, что руководители регионов, где ситуация с коронавирусом остается напряженной, могут самостоятельно принять решение о более раннем введении нерабочих дней, например, уже с этой субботы — 23 октября.