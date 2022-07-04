Минтруд РТ: Дополнительных выходных в связи с Курбан-байрамом не будет

В Татарстане не будет дополнительных выходных в связи с празднованием Курбан-байрама. О том, как татарстанцы будут работать и отдыхать в преддверии праздника, «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минтруда РТ.

«В соответствии с указом Президента РТ 9 июля – начало проведения праздника Курбан-байрам – является нерабочим праздничным днем. В этом году 9 июля приходится на субботу. При совпадении выходных и праздничных дней дополнительный к выходным дням день отдыха не предоставляется», – сообщили в ведомстве.

Однако в конце этой недели татарстанцев все же ждет короткий рабочий день. В соответствии с Трудовым кодексом РФ продолжительность рабочего дня 8 июля – в пятницу – будет меньше на один час.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2022 году жителей Татарстана ждет 119 выходных дней, что на два меньше, чем в 2021 году.