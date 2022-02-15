Минтруд РТ: На следующей неделе татарстанцев ждет дополнительный выходной

День защитника Отечества, 23 февраля, является в Татарстане нерабочим праздничным днем. Об этом напоминает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации 23 февраля – День защитника Отечества – является нерабочим праздничным днем. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, сокращается на один час», – сказано в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в связи с Днем защитника Отечества и Международным женским днем изменится график работы отделов и филиалов МФЦ Татарстана.