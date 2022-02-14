В Татарстане из-за праздников офисы «Мои документы» изменят режим работы

В связи с предстоящими праздниками — Днем защитника Отечества и Международным женским днем — изменится график работы отделов и филиалов МФЦ Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В предпраздничные, выходные и праздничные дни учреждение будет работать по измененному графику: 21 февраля в обычном режиме, 22 февраля — в предпраздничный день продолжительность рабочего дня сократится на один час. Двадцать третьего — выходной день, а с 24 февраля филиалы МФЦ вернутся к обычному режиму работы», — отмечают в ведомстве.

Кроме того, изменится график работы отделений и филиалов МФЦ в начале марта. Пятого марта — рабочий день, учреждения будут работать в обычном режиме. Дни с 6 по 8 марта объявлены выходными днями. С 9 марта офисы «Мои документы» вернутся к обычному режиму работы.