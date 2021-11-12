Минтруд Татарстана: К концу года обстановка на рынке труда Татарстана стабильная

Ситуация на рынке труда в Татарстане к концу 2021 года характеризуется как стабильная. После недельного перерыва возобновлена работа практически всех секторов экономики. Это привело к снижению численности зарегистрированных безработных. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минтруде РТ.

«Численность безработных в регионе снизилась с 38,6 тыс. человек на начало года до 14,7 тыс. человек на начало ноября. Уровень регистрируемой безработицы за указанный период снизился с 1,9% до 0,73%. По данным Татарстанстата, в среднем за десять месяцев уровень общей безработицы по республике составил 2,7% и снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%. Уровень занятости населения сейчас составляет 62,2%», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На учете в центрах занятости населения Татарстана зарегистрированы в качестве безработных 14,7 тыс. человек. На начало месяца работодатели заявили сведения о 61,7 тыс. вакансиях. На одного безработного в регионе сейчас приходятся четыре вакансии.

Ранее Минтруд Татарстана назвал топ-5 самых высоких зарплатных предложений для рабочих профессий в Татарстане.