Минтруд назвал топ-5 высоких зарплатных предложений для рабочих профессий в РТ

Самая высокая зарплата среди вакансий по рабочим профессиям в ноябре в Татарстане у машиниста трубоукладчика. Рейтинг, составленный порталом «Работа в России», ИА «Татар-информ» представили в Минтруде РТ.

«Машинисту трубоукладчика работодатели предлагают около 90 тыс. рублей в месяц, упаковщику – 88 тыс., монтажнику оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности – 81,9 тыс. Компании ищут машиниста прицепного грейдера на оклад в 80 тыс. рублей и изолировщика труб на линии, которому предлагают 78,6 тыс. рублей в месяц», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным сервиса SuperJob, самую высокую зарплату в ноябре в Казани предлагают разработчику с широким стеком технологий в международной компании – от 260 до 320 тыс. рублей. Второе место в рейтинге занимает должность директора сети ресторанов – от 150 тыс. рублей в месяц. На третьем месте программист «1С» с зарплатой от 100 до 105 тыс. рублей в месяц.