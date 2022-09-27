Минтруд России объяснил, как действовать компаниям при мобилизации сотрудников

Минтруд разъяснил порядок действия компаний, сотрудники которых получили повестку в рамках частичной мобилизации. Соответствующее письмо министерство направило в Федерацию независимых профсоюзов.

В нем подчеркивается, что мобилизованные не могут быть уволены — их трудовые договоры будут приостановлены, а рабочие места сохранены. Чтобы приостановить его действие, сотрудник должен предоставить повестку из военкомата. Если он уже призван, в компанию нужно передать копию повестки.

«Граждане, работающие дистанционно или участвующие в электронном кадровом документообороте, должны направить скан повестки работодателю в порядке документооборота, установленном в организации», — уточняется в телеграм-канале Правительства.

Также в письме разъясняются моменты по приостановке трудового договора либо отмене приказа, если сотрудник уже уволен.

Напомним, утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.

Ранее Минцифры опубликовало перечень из 195 специальностей в медиа, IT и связи, работники которых смогут получить отсрочку от мобилизации.