Названы 195 IT-специальностей с отсрочкой от мобилизации в России

Опубликован перечень специалистов в сфере IT, медиа и связи, которым положена отсрочка от частичной мобилизации. Документ, включающий 195 направлений, опубликован в телеграм-канале Минцифры.

«Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости», — отметили в цифровом ведомстве.

Также уточняется, каким образованием должны обладать претенденты на отсрочку. К подходящим по критериям отнесены специалисты следующих направлений: математика, ядерная физика, астрономия, химия, биология, архитектура, информационная безопасность, лазерные технологии, судебная экспертиза, самолето- и вертолетостроение, оптотехника, кораблестроение, управление персоналом, пиар, геология, металлургия, графика и ряд других.

Кроме того, в телеграм-канале министерства можно найти форму для подтверждения, что работник соответствует параметрам для непривлечения к службе. Оформить его может сам сотрудник. Также сбор сведений о работниках данных областей откроется на госуслугах.

Напомним, утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.