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Страховые пенсии в России в 2027 году проиндексируют дважды, средний размер пенсии по старости к концу года составит 29 904 рубля, сообщили в пресс-службе Минфина.

С 1 февраля пенсии увеличат на 6,8% с учетом уровня инфляции за предыдущий год. С 1 апреля страховую часть дополнительно проиндексируют на 3,3% исходя из темпов роста заработных плат.

Соответствующие расходы предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, который Правительство рассмотрит на заседании в четверг.