Минтруд РФ решил изменить правила начисления выплат на детей от трех до семи лет

Министерство труда и социальной защиты РФ собирается изменить правила начисления социальных выплат семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, одиноким родителям и женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Об этом рассказала заместитель руководителя ведомства Ольга Баталина.

«<...> готовятся изменения в правила предоставления выплаты <...>, которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом. Эти изменения будут внесены до конца года», — приводит слова замминистра газета «Известия».

В 2020 году своим указом ежемесячные выплаты для семей с низкими доходами, где есть дети в возрасте от трех до семи лет, ввел Президент России Владимир Путин. С 2021 года их размер может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка — в зависимости от ситуации в семье.

Претендовать на пособие может семья, у которой не больше одной квартиры, дома, дачи, гаража и автомобиля одновременно. В предоставлении госпомощи будет отказано, если у семьи есть две машины (или больше), за исключением многодетных семей, семей с инвалидами и случаев, когда авто было получено благодаря мерам соцподдержки.

Однако в мае этого года россияне начали жаловаться на это правило. Им начали отказывать в выплатах при наличии второго автомобиля, находящегося в угоне. Дело в том, что ГИБДД не снимает такие машины с учета и органы соцзащиты получают информацию о наличии у семьи двух авто, рассказала изданию председатель организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

«Мы сразу же обратились в Минтруд за соответствующими разъяснениями и попросили разобраться в сложившейся ситуации. <…> все пострадавшие семьи смогут получить положенные выплаты», — добавила общественница.