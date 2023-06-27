Минтруд РФ предложил индексировать пенсии в 2025 и 2026 годах в два этапа

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшие три года. Предполагается, что в 2025 и 2026 годах она будет происходить в два этапа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

В частности, с 1 января 2024 года страховые пенсии неработающих пенсионеров должны вырасти на 5,3%, в результате чего их средний размер достигнет 22 772 рублей.

С 1 февраля 2025 года произойдет индексация на 4%, а с 1 апреля — корректировка на 3,8%, среднегодовой размер пенсии вырастет до 24 120 рублей.

С 1 февраля 2026 года планируется индексация на 4%, а с 1 апреля — корректировка на 2,8%, среднегодовой размер пенсии в итоге составит 25 690 рублей.

Параллельно должен будет увеличиваться и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. С 1 января 2024 года он составит 7968,4 рубля. С 1 февраля 2024 года вырастет до 8287,14 рубля, а с 1 апреля — до 8602,05 рубля. С 1 февраля 2025 года достигнет 8946,13 рубля, а с 1 апреля — 9196,62 рубля.

При этом корректировка размера накопительной пенсии, пенсии работающих пенсионеров и срочной пенсионной выплаты в ближайшие три года не запланирована.

Согласно нормам закона «О страховых пенсиях», которые вступят в силу в 2025 году, двойная индексация с 1 февраля будет производиться по прогнозируемому уровню инфляции, а с 1 апреля — по уровню роста доходов Социального фонда РФ (получил функции Пенсионного фонда с 1 января 2023 года). Согласно актуальному прогнозу Минэкономразвития России, уровень инфляции в рассматриваемые три года не превысит 4%.

В связи с этими планами старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок напомнил, что двухэтапная индексация пенсий действовала в России до 2019 года. Необходимость повышать пенсии в два шага вызвана тем, что средняя зарплата и исполнение бюджета социальных фондов становятся известны весной, к январю их еще не успевают подсчитать, тогда как сведения об инфляции оказываются известны почти сразу, пояснил исследователь.