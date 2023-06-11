Депутат Госдумы Нилов объяснил, почему в 2025 году дважды проиндексируют пенсии

В 2025 году страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют дважды из-за завершения переходного периода. Об этом рассказал председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, пишет «Российская газета».

Из закона о бюджете Социального фонда на 2023–2025 годы следует, что с 1 января 2024 года страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 4,6%, с 1 февраля 2025-го — на 4% и с 1 апреля 2025-го — на 3,6%.

«До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год», — напомнил Нилов, уточнив, что индексация пока проводится с 1 января.

Когда переходный период завершится, пенсии по старости будут увеличивать, основываясь на фактической инфляции за предшествующий год. Первые данные о ней появляются в начале нового года. Из-за этого пенсии увеличат в феврале, но затем понадобится корректировка в апреле.

Upd. (9.06): Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов в свою очередь пояснил, что до 2019 года страховые пенсии индексировались в феврале. Но из-за переходного периода по повышению пенсионного возраста их начали увеличивать с 1 января на размер, превышающий процент инфляции за предыдущий год.

С 1 января текущего, 2023 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 4,8%. Социальные пенсии выросли на 3,3% с 1 апреля этого года. В апреле же казанцы назвали размер пенсии, который они считают достойным, о чем сообщал «Татар-информ»).