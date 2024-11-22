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Минтруд РФ начнет выдавать пенсионерам электронные удостоверения с QR-кодом
С 1 июля будущего, 2025 года российским пенсионерам начнут выдавать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.
«Соответствующий проект приказа размещен на общественное обсуждение», — цитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства.
По информации Минтруда, свидетельство пенсионера в электронной форме будет содержать QR-код помимо обязательных реквизитов, которые предусмотрены в свидетельстве на бумажном носителе.
С помощью мобильного приложения «Госуслуги» гражданин сможет предъявить QR-код и подтвердить свой статус пенсионера в организации, предоставляющей льготу в таком формате и имеющей возможность воспользоваться технологией верификации QR-кода, уточнили в министерстве.
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