Минтруд рассказал о порядке выплаты зарплаты в выходной день

Если день, в который должна быть перечислена зарплата, выпадает на выходной либо нерабочий, сотрудники должны получить ее накануне. Об этом на своей странице в Instagram сообщает Минтруд России.

«Даты выплаты заработной платы определяются в каждой организации индивидуально. Но бывает, что день зарплаты выпадает на выходной или нерабочий праздничный день. Когда ждать перечисление средств в таких случаях? Выплата должна быть накануне, не позже последнего рабочего дня перед днем выплаты заработной платы, приходящейся на праздничный или выходной день», — отмечает ведомство.

Ранее министерство дополнило список объективных причин для получения пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, которое выплачивается россиянам по поручению Президента РФ Владимира Путина.