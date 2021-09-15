Минтруд дополнит список причин для начисления пособий на детей от трех до семи лет

В России будет дополнен список объективных причин для начисления пособий на детей в возрасте от трех до семи лет и пособий для родителей-одиночек. До конца года в список планируется внести отсутствие заработка, сообщает Минтруд РФ.

По данным ведомства, выплаты начисляются исходя из комплексной оценки нуждаемости и «правил нулевого дохода» — наличия либо отсутствия зарплат, стипендий и иных доходов у родителей по объективным причинам.

Однако же беременность в качестве причины отсутствия дохода в них не входила, хотя иногда будущие мамы по состоянию здоровья не могут активно искать работу.

«Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка, — отмечается в сообщении ведомства в Instagram. — Изменения будут внесены до конца года».

Напомним, поручение о выплате пособий на детей от трех до семи лет дал Президент России Владимир Путин.