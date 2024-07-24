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Минтруд предложил увеличить МРОТ с января 2025 года до 22 440 рублей
В Минтруде России предложили увеличить минимальный размер оплаты труда с января будущего года до 22 440 рублей. Инициатива размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что с этого года страна вернулась к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой, и чтобы сохранить опережающие темпы роста показателя — такую задачу поставил Президент Владимир Путин — с 2025-го МРОТ определен как 48% от медианной зарплаты.
«Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год — 22 440 рублей», — цитирует министра ТАСС.
Таким образом рост составит 16,6%, изменения затронут 4,2 млн человек.
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