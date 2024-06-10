Мишустин: МРОТ в 2025-м вырастет на 15% и превысит 22 тыс. рублей

В 2025 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) проиндексируют на 15%. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишутин. Отметим, что сейчас МРОТ установлен на уровне 19 242 рублей. Соответственно, в следующем году его должны поднять до примерно 22 128 рублей.

Напомним также, что со следующего года МРОТ будут считать из медианной зарплаты на рынке труда.

Как сказал Мишутин, дальнейшее повышение МРОТ – это одна из важнейших задач.

«Со следующего года он будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в экономике, и составит фактически половину от такого показателя», - сказал политик.

Более того, к 2030 году МРОТ в России составит не меньше 35 тыс. рублей в месяц.

Повысить МРОТ в два раза ранее поручал Президент РФ Владимир Путин. На выступлении на съезде профсоюзов в апреле, он сказал, что к 2030-му минимальный размер оплаты труда у россиян должен составлять 35 тыс. рублей.