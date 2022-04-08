Минтруд предложил изменить порядок выплат на детей для граждан, потерявших работу

Минтруд предлагает изменить систему назначения детских выплат для граждан, которые лишились работы после 1 марта. Об этом сообщает Правительство России в своем Telegram.



Если родитель после потери рабочего места встал на учет как безработный, то его прошлый заработок не будет учтен при расчете среднедушевого дохода семьи.



Отмечается, что по новым правилам в 2022 году социальное пособие будет назначаться на шесть месяцев, а после его можно будет получить повторно. Такая мера поддержки доступна для семей с детьми от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет, беременным женщинам. Также ее имеют право получать семьи, где родился или был усыновлен первый или второй ребенок.

На большой пресс-конференции в конце 2021 года Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы в России необходимо создать целостную систему для поддержки детей и их родителей.