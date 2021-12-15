Путин заявил о необходимости создать целостную систему для поддержки семей с детьми

В ближайшие годы в России необходимо создать целостную систему для поддержки семей с детьми. При этом меры должны охватывать период от рождения ребенка до окончания школы, подчеркнул на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам Президент РФ Владимир Путин.

«На сегодняшний день адресную помощь от государства получают российские семьи, где растут порядка 7 млн детей. Как уже говорил, задача ближайших лет — выстроить здесь целостную линейку поддержки семей», — подчеркнул глава государства.

По его словам, в последние годы в стране отмечается значительное снижение очередей в ясли.

«В сфере дошкольного образования за последние годы создано около 180 (тысяч) мест в яслях. Очередь в ясли в целом по стране сократилась вдвое, а в 31 регионе страны этот вопрос решен целиком. Здесь практически каждой семье, в которой растут малыши в возрасте до трех лет, при необходимости можно устроить в ясли каждого малыша», — цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.