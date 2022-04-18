Минтруд подготовил законопроект для защиты соцпенсий детей-инвалидов от списаний

Минтруд разработал проект закона для внесения детских соцпенсий по инвалидности в перечень выплат, которые не подлежат взысканию по исполнительному производству. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«Минтруд России предложил внести социальные пенсии по инвалидности, назначенные детям-инвалидам, в перечень выплат, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительному производству. Соответствующий законопроект размещен на общественное обсуждение», – сказано в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день от таких списаний защищены только те пенсии детей-инвалидов, которые начисляются на номинальный счет.

В министерстве напомнили, что по правилам доставка пенсии несовершеннолетним производится их законным представителям.Обычно такие выплаты зачисляются на специальный номинальный счет, которые также открываются родителями или опекунами ребенка.

Но если на момент назначения выплаты такого счета нет, то представители имеют право указать реквизиты обычного счета, на который поступят средства. Однако в этих случаях списание средств пенсии детей-инвалидов может произойти в счет погашения долгов родителей.

«Чтобы полностью исключить возможность списания долгов родителей с пенсий их детей, предлагается включить социальные пенсии по инвалидности на детей-инвалидов в перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание», – объяснили в Минтруда.

В ведомстве также напомнили, что сейчас от списания уже защищены пособия малоимущим семьям с детьми, выпдаты по социальному контракту, компенсации, полученные за вред здоровью, пенсии по утрате кормильца, выплаты за ранения и травмы, полученные при исполнении служебных обязанностей, алименты, выплаты на погребение, а также единовременные выплаты родственникам жертв ЧС.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что с 1 июля 2022 года граждане РФ смогут подтверждать справки об инвалидности без очного присутствия.