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Минтруд подготовил проект об удвоении МРОТ в России к 2030 году
Минтруд России подготовил законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда в два раза. К 2030 году он, как ожидается, поднимется до 19 242 рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.
Работа над законопроектом начата по поручению Президента России Владимира Путина.
«Это опережает инфляцию и наращивает темпы увеличения прожиточного минимума. При этом власти планируют, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом», — говорится в материале.
По подсчетам, проведенным РАН, на реализацию проекта к 2030 году потребуется около 2,4 трлн рублей. Повышение планки, полагают эксперты, позволит снизить уровень бедности и добиться экономического роста в стране.
Напомним, Президент России Владимир Путин дал такое поручение на Петербургском международном экономическом форуме и объявил о повышении МРОТ на 18,5%.
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