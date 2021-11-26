Минтруд планирует изменить подход к учету числа бедных в России

Минтруд России планирует изменить подход к учету числа бедных, используя показатель границы бедности — уровень прожиточного минимума за IV квартал 2020 года. Об этом, ссылаясь на проект постановления Кабмина, сообщает «Коммерсантъ».

Сумма ПМ за данный период составляла 11,3 тыс. рублей.

«Граница бедности будет ежеквартально рассчитываться Росстатом с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал», — отмечается в тексте документа.

В министерстве заметили, что данный показатель планируется использовать лишь в качестве статистического, в то время как меры поддержки продолжат назначаться с учетом прожиточного минимума. Введение же такого уровня оценки позволит отследить уровень бедности в динамике.

Как сообщает «Коммерсантъ», данный проект сегодня будет внесен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии.

Ранее Президент России Владимир Путин предложил увеличить МРОТ и прожиточный минимум на 2022 год на 8,6% вместо заявленных 2,5%.