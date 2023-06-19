Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Выходные на Первомай в 2024 году продлят до четырех дней
Россияне отдохнут четыре дня в первые майские выходные в 2024 году. Об этом со ссылкой на проект постановления Правительства России сообщают «Известия».
Первомай продлят за счет двух выходных и воскресенье. Таким образом, как объяснил глава Минтруда Антон Котяков, граждан ожидает полноценный отдых при стандартных январских каникулах.
Министр добавил, что в феврале и марте выходные продлятся по три дня, так как праздничные дни выпадут на пятницу. После Нового года россияне будут отдыхать до 8 января.
«А на майские будет два периода — на 1 мая и 9 мая. Причем в этом году 1 мая выпадает на среду», — заметил Котяков.
Помимо этого, россиян ожидают два нерабочих дня в конце апреля — на них перенесут два выходных — с субботы, 27 апреля, и с ноябрьских праздников. Так, перед выходными к 1 мая пройдет шестидневная рабочая неделя с последующими четырьмя днями отдыха.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»