Выходные на Первомай в 2024 году продлят до четырех дней

Россияне отдохнут четыре дня в первые майские выходные в 2024 году. Об этом со ссылкой на проект постановления Правительства России сообщают «Известия».

Первомай продлят за счет двух выходных и воскресенье. Таким образом, как объяснил глава Минтруда Антон Котяков, граждан ожидает полноценный отдых при стандартных январских каникулах.

Министр добавил, что в феврале и марте выходные продлятся по три дня, так как праздничные дни выпадут на пятницу. После Нового года россияне будут отдыхать до 8 января.

«А на майские будет два периода — на 1 мая и 9 мая. Причем в этом году 1 мая выпадает на среду», — заметил Котяков.

Помимо этого, россиян ожидают два нерабочих дня в конце апреля — на них перенесут два выходных — с субботы, 27 апреля, и с ноябрьских праздников. Так, перед выходными к 1 мая пройдет шестидневная рабочая неделя с последующими четырьмя днями отдыха.