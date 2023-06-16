Минтруд объяснил новые правила выплаты детских пособий с учетом поручений Путина на ПМЭФ

С учетом поручений, которые Президент Владимир Путин дал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в России изменятся правила выплаты детских пособий. Об этом напомнила пресс-служба Минтруда РФ.

Так, страховое пособие по уходу за детьми до 1,5 лет продолжат платить даже после выхода мамы (или другого получателя) на работу. Сейчас это правило не действует – выплаты прекращаются сразу после того, как родители приступают к работе.

Помимо этого пособие по уходу за ребенком с инвалидностью сейчас выплачивается родителям, которые не работают и ухаживают за ним. С учетом предложенных Путиным изменений пособие продолжат выплачивать, если родители начнут работать в формате частичной занятости.

Единое пособие выплачивается и продолжит выплачиваться в течение всего назначенного периода вне зависимости от роста доходов семьи.

Путин в своем выступлении подчеркнул, что меры социальной поддержки не должны препятствовать повышению дохода семей. Он призвал сохранить у жителей стимул для поиска работы, в том числе с более высокой заработной платой.