Минтруд объяснил, как будут оплачиваться нерабочие дни с 4 по 7 мая

В нерабочие дни в мае оплата труда должна проводиться в обычном, а не повышенном размере. Однако работодатель может установить повышенную оплату самостоятельно, говорится в рекомендациях, опубликованных Министерством труда и соцзащиты РФ.

«Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 года функционирование указанных в п. 1 настоящих рекомендаций органов и организаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере», — сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве также предупредили, что нерабочие дни с 4 по 7 мая не являются основанием для продления отпуска. Однако в рекомендациях подчеркивается, что имеющиеся в мае нерабочие дни — это не повод для снижения заработной платы сотрудников.

Указ о продлении майских праздников подписал Президент России Владимир Путин. В документе подчеркивается, что нерабочие дни с 4 по 7 мая должны быть оплачиваемыми.