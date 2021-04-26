В нерабочие дни в мае оплата труда должна проводиться в обычном, а не повышенном размере. Однако работодатель может установить повышенную оплату самостоятельно, говорится в рекомендациях, опубликованных Министерством труда и соцзащиты РФ.
«Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 года функционирование указанных в п. 1 настоящих рекомендаций органов и организаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере», — сообщает пресс-служба ведомства.
В министерстве также предупредили, что нерабочие дни с 4 по 7 мая не являются основанием для продления отпуска. Однако в рекомендациях подчеркивается, что имеющиеся в мае нерабочие дни — это не повод для снижения заработной платы сотрудников.
Указ о продлении майских праздников подписал Президент России Владимир Путин. В документе подчеркивается, что нерабочие дни с 4 по 7 мая должны быть оплачиваемыми.
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Минтруд объяснил, как будут оплачиваться нерабочие дни с 4 по 7 мая
В нерабочие дни в мае оплата труда должна проводиться в обычном, а не повышенном размере. Однако работодатель может установить повышенную оплату самостоятельно, говорится в рекомендациях, опубликованных Министерством труда и соцзащиты РФ.