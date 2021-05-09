Минтруд не планирует делать майские праздники непрерывными ежегодно

В России не планируется делать майские праздники непрерывными каждый год, заявил журналистам глава Минтруда РФ Антон Котяков. Об этом сообщает РИА Новости.

В этом году Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая, таким образом майские праздники продлятся с 1 по 10 мая. В указе поясняется, это сделано, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что, по словам Владимира Путина, решение о продлении майских праздников оказалось оправданным, так как в эти дни по стране наблюдается падение заболеваемости Covid-19.