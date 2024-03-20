Минтруд назвал топ-5 отраслей Татарстана с кадровым голодом

На сегодняшний день на рынке труда Татарстана острая потребность в кадрах есть практически во всех отраслях — как в бюджетном секторе, так и в промышленности. О ситуации на рынке труда рассказала в прямом эфире в Центре управления регионом министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Татарстан — промышленно-развитый регион. Мы сегодня видим острую потребность в кадрах практически по всем отраслям, в том числе и в бюджетном секторе, и в промышленности. В этот топ входят промышленность, обрабатывающая промышленность, машиностроение, транспорт и стройка», — сказала она.

Спикер отметила, что работодатели используют разные инструменты подбора кадров.

«Мы видим, что сегодня предприятия начинают раннюю профориентационную работу с молодыми людьми. Профориентационные мероприятия проводятся начиная с детского сада и школы. Создаются инженерные классы, передовые инженерные школы активно участвуют в программе “Профессионалитет”», — заметила Зарипова.

Программы подготовки для молодых специалистов предприятия формируют совместно с преподавателями этих учебных заведений.

29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию, Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность подготовки новых квалифицированных кадров, отметив, что их недостаток может привести к замедлению экономического роста и развитию страны в целом. Для решения этого вопроса в России будет запущен новый национальный проект «Кадры».