Минтруд Татарстана назвал субсидии, проиндексированные в 2022 году

С 1 января в Татарстане произошла индексация ежемесячных льгот и субсидий. Это затронуло выплаты, получаемые ветеранами труда, субсидии на покупку лекарств и проезд в общественном транспорте, сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты республики.

В ведомстве напомнили, что выплаты индексируются ежегодно с учетом уровня инфляции. При расчете льгот и субсидий на 2022 год коэффициент индексации составил 1,04.

«Так, например, ежемесячная денежная выплата на проезд пенсионерам теперь составляет 547 рублей (в 2021 году было 526 рублей). Таким образом, стоимость пополнения единого месячного социального проездного равна размеру действующей ЕДВ на проезд», — добавили в пресс-службе министерства.

Во время итоговой пресс-конференции Президент России Владимир Путин подчеркнул, что пенсии россиян будут индексироваться выше уровня инфляции. Он отметил, что это затронет и силовой блок, чтобы уравновесить доходы сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.