Минтруд назвал «передовые» и «просевшие» отрасли в Татарстане

Наибольший рост численности занятых в Татарстане дали такие отрасли, как строительство (+10 тысяч человек), транспортировка, торговля и транспорт — плюс практически по 5 тысяч сотрудников в каждой. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Напротив, снизилось количество работников, занятых в сфере обрабатывающего производства, водоснабжения, водоотведения, и специалистов, занимающихся операциями с недвижимостью. В этих отраслях наблюдается отток по минус 2 тыс. человек.

В целом же число занятых в экономике Татарстана с начала года выросло почти на 27 тыс. работников.

«С начала года в Татарстане наблюдается рост числа занятых в экономике — сегодня 1 млн 268 тыс. человек, то есть это практически плюс 27 тыс. человек по сравнению с началом года», — отметила Зарипова.

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