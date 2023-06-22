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Минтруд назвал «передовые» и «просевшие» отрасли в Татарстане
Наибольший рост численности занятых в Татарстане дали такие отрасли, как строительство (+10 тысяч человек), транспортировка, торговля и транспорт — плюс практически по 5 тысяч сотрудников в каждой. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.
Напротив, снизилось количество работников, занятых в сфере обрабатывающего производства, водоснабжения, водоотведения, и специалистов, занимающихся операциями с недвижимостью. В этих отраслях наблюдается отток по минус 2 тыс. человек.
В целом же число занятых в экономике Татарстана с начала года выросло почти на 27 тыс. работников.
«С начала года в Татарстане наблюдается рост числа занятых в экономике — сегодня 1 млн 268 тыс. человек, то есть это практически плюс 27 тыс. человек по сравнению с началом года», — отметила Зарипова.
Ранее Минтруд назвал самые востребованные профессии в Татарстане.
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