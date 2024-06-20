Минтруд назвал отрасли Татарстана, испытывающие кадровый голод

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Каждая пятая вакансия на рынке труда Татарстана приходится на обрабатывающую промышленность. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова в прямом эфире, организованном Центром управления регионом РТ.

«Республика — промышленноемкий регион. Безусловно, мы всегда испытываем острую потребность в обеспечении кадров. Сегодня на рынке труда есть 61 тыс. вакансий. Много вакансий в машино- и автомобилестроении. На втором месте — вакансии, связанные со строительством. На строительную отрасль сегодня приходится порядка 12 тыс. предложений. Далее идут отрасли здравоохранения и образования», — сообщила она.

Кроме того, немало предложений о работе, по словам министра, имеется в социальной сфере, культуре, науке, сельском хозяйстве и IT.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на сегодняшний день на каждого безработного жителя региона условно приходится до 17 вакансий.