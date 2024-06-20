В Татарстане на каждого безработного приходится до 17 вакансий

На сегодняшний день на рынке труда Татарстана представлено более 60 тыс. вакансий. На каждого безработного жителя региона условно приходится до 17 вакансий. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова в прямом эфире, организованном Центром управления регионом РТ.

«Человек, который ищет работу и хочет реализовать себя в труде, может выбрать из 17 вакансий. Кроме того, органы занятости и социальной защиты помогают развивать предпринимательское дело безработным или малообеспеченным категориям населения», — сказала она.

Безработному человеку специалисты помогают составить бизнес-план, оценивают навыки предпринимательской деятельности соискателя.

«На открытие своего дела человек получает 145 тыс. рублей. Но при этом он обязан не менее одного года осуществлять предпринимательскую деятельность», — подчеркнула Зарипова.

Кроме того, малообеспеченные или семьи, находящиеся в социально опасном положении, могут заключить социальный контракт. Они получают на открытие собственного дела до 350 тыс. рублей.