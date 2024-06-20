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Общество 20 июня 2024 16:16

В Татарстане на каждого безработного приходится до 17 вакансий

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На сегодняшний день на рынке труда Татарстана представлено более 60 тыс. вакансий. На каждого безработного жителя региона условно приходится до 17 вакансий. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова в прямом эфире, организованном Центром управления регионом РТ.

«Человек, который ищет работу и хочет реализовать себя в труде, может выбрать из 17 вакансий. Кроме того, органы занятости и социальной защиты помогают развивать предпринимательское дело безработным или малообеспеченным категориям населения», — сказала она.

Безработному человеку специалисты помогают составить бизнес-план, оценивают навыки предпринимательской деятельности соискателя.

«На открытие своего дела человек получает 145 тыс. рублей. Но при этом он обязан не менее одного года осуществлять предпринимательскую деятельность», — подчеркнула Зарипова.

Кроме того, малообеспеченные или семьи, находящиеся в социально опасном положении, могут заключить социальный контракт. Они получают на открытие собственного дела до 350 тыс. рублей.

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