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Общество
18 ноября 2021  23:08

Минтруд: На повышение МРОТ и прожиточного минимума будет направлено 30 млрд рублей

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На повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в России будет выделено около 30 млрд рублей. Об этом, ссылаясь на главу Минтруда Антона Котякова, сообщает РИА Новости.

«На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 млрд рублей», — рассказал министр.

Он напомнил, что повышение МРОТ и ПМ в 2022 году анонсировал Президент России Владимир Путин. По данным Минтруда, это затронет 16 млн россиян, которые являются получателями детских пособий, федеральных и региональных социальных доплат к пенсии, пособий по временной нетрудоспособности.

Также на совещании, посвященном социальным вопросам, глава государства отметил, что в России необходимо продолжать индексацию пенсий выше уровня инфляции.

#прожиточный минимум #минтруд рф #повышение мрот
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