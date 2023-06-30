Минтранс запретил фурам из Польши перевозить товары на территории России

Минтранс продлил до 30 декабря этого года запрет на международные автомобильные перевозки ряда грузов по российской территории фурами из недружественных государств. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Постановлением также введен запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами. Между тем, для критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия, и другие) сделаны исключения», – говорится в сообщении ведомства.

Также, согласно документу, сокращается перечень товаров, на которые не распространяется запрет на перевозки. Такой шаг поможет повысить долю товаров, которые перевозят отечественные перевозчики по схеме перегрузки/перецепки. Этот механизм был введен еще в октябре 2022 года и стал ответом на действия недружественных стран по запрету перевозок российскими перевозчиками по территории Евросоюза, напомнили в Минтрансе.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что в Госдуме предложили ограничить фурам из Польши заправку и проезд по России.