Госдума предложила ограничить фурам из Польши заправку и проезд по России

В Госдуме предложили ввести ряд мер, направленных против польских грузовиков и перевозчиков. Соответствующий проект обращения к Кабмину уже внесен в нижнюю палату парламента, сообщает ТАСС.

Так, депутаты предлагают запретить польским фурам заправку по российским ценам — стоимость топлива для них должна равняться введенной на территории ЕС. Кроме того, парламентарии планируют исключить проезд польских перевозчиков по территории России.

Как ранее объяснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, меры рассматриваются в ответ на антироссийское поведение Польши. По его словам, Варшава должна Москве более 700 млрд долларов компенсации за восстановление страны после Второй мировой войны.