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Госдума предложила ограничить фурам из Польши заправку и проезд по России
В Госдуме предложили ввести ряд мер, направленных против польских грузовиков и перевозчиков. Соответствующий проект обращения к Кабмину уже внесен в нижнюю палату парламента, сообщает ТАСС.
Так, депутаты предлагают запретить польским фурам заправку по российским ценам — стоимость топлива для них должна равняться введенной на территории ЕС. Кроме того, парламентарии планируют исключить проезд польских перевозчиков по территории России.
Как ранее объяснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, меры рассматриваются в ответ на антироссийское поведение Польши. По его словам, Варшава должна Москве более 700 млрд долларов компенсации за восстановление страны после Второй мировой войны.
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