Минтранс РТ отметил двойной рост грузоперевозок фурами в Казанской агломерации за 3 года

Объем автомобильных грузоперевозок в Казанской агломерации за 3 года вырос вдвое на фоне падения пассажирских перевозок. Такие данные привел сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарид Ханифов на совещании в Доме Правительства РТ.

«Мы анализируем динамику, как с 2019 года работает общественный транспорт. Железнодорожный транспорт показывает проседание по перевозке грузов и пассажиров, автотранспорт дает проседание по пассажирам, но резко возросли грузы — в два раза. Водный транспорт показывает положительную динамику в основном за счет туризма и воздушный транспорт показывает хорошую динамику как пассажиропотока, так и грузов», — рассказал Ханифов.

Министр также рассказал, что Казанская агломерация представлена в транспортных сетях Татарстана железнодорожным, автомобильным и водным транспортом, причем последний является основным элементом.

«Водный транспорт оставляет основной элемент: 7 из 11 маршрутов. Автотранспорт не составляет основную долю и над этим нужно думать: из 160 маршрутов по республике в агломерации только 12. В части железнодорожного транспорта представлена основная доля. Из 113 маршрутов 79 приходится на Казанскую агломерацию», — привел статистику министр.

В Доме Правительства РТ сегодня прошла стратегическая сессия «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан». В ее работе принимают участие председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, Президент РТ Рустам Минниханов, руководители министерств и ведомств республики.