Общество 9 февраля 2026 19:36

Минтранс РТ: 60% региональных трасс должны отвечать нормативам, а у нас пока 52%

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Доля региональных трасс в Татарстане, отвечающих нормативам, должна составлять 60%. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

Он отметил, что в республике продолжается активная работа по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние. Это одна из мер, направленных на снижение риска аварийных ситуаций.

«Основной программой для нас является национальный проект "Инфраструктура для жизни". К 2030 году 85% дорог в республике должны быть доведены до нормативного состояния. Мы этого уже достигли, осталось только сохранить успех», – подчеркнул Фарит Ханифов.

При этом, по словам министра, необходимо повышать качество региональных дорог. Доля таких трасс, соответствующих нормативам, должна быть не менее 60%. Сейчас в Татарстане этот показатель составляет 52%.

О других темах, которые обсудили на брифинге в Кабинете Министров РТ, посвященном безопасности дорожного движения и ситуации на дорогах республики, – читайте в материале по ссылке.

#Минтранс рт #безопасные и качественные автодороги #региональные дороги
