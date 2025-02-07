Минтранс РФ: В России скоро может появиться аэротакси

Министерство транспорта РФ рассматривает возможность появления летающих такси в России. Об этом руководитель ведомства Роман Старовойт рассказал в интервью проекту «ТАСС Дети».

«Мы видим, что тестируется такая техника в мире, в частности, в Китае. Порядка пяти таких разработок уже есть. Поэтому я думаю, что это завтра очень быстро наступит», – заметил министр.

По словам Старовойта, возглавляемое им министерство будет работать над тем, чтобы россияне могли использовать аэротакси на улицах и в рамках воздушного транспорта, когда соответствующая возможность станет доступна.

«<...> мы понимаем, что рано или поздно эти технологии придут в нашу жизнь, и здесь нужно нарабатывать правовые основы и законодательную базу под это», – заключил он.

В 2023 году сообщалось, что казанские архитекторы Артур Айтбагин и Илья Фаттахов занимаются проектом аэротакси в Казахстане.