Минтранс РФ призвал маркировать беспилотные такси в Татарстане и Москве

Беспилотные такси в России необходимо отмечать специальным знаком в виде белого треугольника с буквой «А» черного цвета, заявил Минтранс РФ. Тестируются такие автомобили сейчас только в Татарстане и Москве.

Установить знак «субъект экспериментального правового режима» должен на заднем или боковом стекле, цитирует РИА Новости сообщение ведомства. Буква «А» в данном случае означает «Автономное управление».

Сторона треугольника должна составлять не менее 200 мм, ширина каймы – одна десятая стороны, подчеркнули в Минтрансе.

Напомним, так называемые роботакси тестируются в Иннополисе с 2018 года, а с этого года – в одном из районов Москвы. На этой неделе «Татар-информ» сообщил, что татарстанцы проехали на таком такси уже более 60 тыс. раз.

Иннополис вторым городом в мире и первым в Европе запустил сервис беспилотных такси.