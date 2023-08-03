Минтранс предложил добавить в ПДД новое правило о средней скорости автомобилей

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Министерство транспорта России выступило с инициативой включить в правила дорожного движение требование не превышать среднюю скорость на дороге. На сегодняшний день такого понятия в ПДД нет.

«Термин "средняя скорость", а также запрет на ее превышение в правилах дорожного движения не установлены», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

В Минтрансе также предложили дать определение термину «средная скорость движения транспортного средства», поскольку именно это нарушение автомобилисты на российских дорогах совершают чаще всего.

Ранее стало известно, что в России могут вновь ввести штраф за превышение средней скорости, который был отменен в 2021 году. До этого, в зависимости от степени нарушения, его размер разнился от 500 рублей до 5 тыс. Позже Верховный суд РФ постановил, что указывать участок дороги вместо конкретного места в качестве точки совершения правонарушения нельзя.