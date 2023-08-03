«Ъ»: в России могут вернуть штраф за превышение средней скорости на дорогах

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Сотрудники ГИБДД могут вновь начать выдавать водителям автоштрафы за превышение средней скорости, которые были отменены два года назад. Помимо любителей «быстрых поездок», к ответственности могут быть привлечены и те, кто едет со скоростью ниже 40 км/ч.

«Речь идет фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Подобная практика была отменена два года назад решением ГИБДД. Минтранс учел критику и разработал проект поправок к ПДД», – объясняется в материале «Ъ».

Источник газеты сообщил, что окончательное решение будет принято после голосования. По его словам, законопроект, вероятно, отправят на доработку.

Наказывать водителей за превышение средней скорости ГИБДД прекратила в 2021 году. Ранее штраф в зависимости от степени нарушения составлял от 500 рублей до 5 тыс. рублей. Позже Верховный суд РФ постановил, что указывать участок дороги вместо конкретного места в качестве точки совершения правонарушения нельзя. Также шли активные споры по поводу законности подобных мер. Многие автомобилисты указывали на то, что в ПДД нет понятия «средняя скорость».