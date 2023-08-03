Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Ъ»: в России могут вернуть штраф за превышение средней скорости на дорогах
Сотрудники ГИБДД могут вновь начать выдавать водителям автоштрафы за превышение средней скорости, которые были отменены два года назад. Помимо любителей «быстрых поездок», к ответственности могут быть привлечены и те, кто едет со скоростью ниже 40 км/ч.
«Речь идет фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Подобная практика была отменена два года назад решением ГИБДД. Минтранс учел критику и разработал проект поправок к ПДД», – объясняется в материале «Ъ».
Источник газеты сообщил, что окончательное решение будет принято после голосования. По его словам, законопроект, вероятно, отправят на доработку.
Наказывать водителей за превышение средней скорости ГИБДД прекратила в 2021 году. Ранее штраф в зависимости от степени нарушения составлял от 500 рублей до 5 тыс. рублей. Позже Верховный суд РФ постановил, что указывать участок дороги вместо конкретного места в качестве точки совершения правонарушения нельзя. Также шли активные споры по поводу законности подобных мер. Многие автомобилисты указывали на то, что в ПДД нет понятия «средняя скорость».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»