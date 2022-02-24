Минтранс РФ пообещал вывезти всех желающих с Юга России

Министерство транспорта России заявило о готовности оперативно вывезти всех желающих с Юга России с использованием пожелезнодорожных и автомобильных маршрутов.

«Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе волонтеры», – цитирует РИА «Новости» представителей министерства.

Ранее сообщалось, что из-за осложнений ситуации с Украиной Росавиация временно приостановила работу 12 аэропортов в южных городах России. Рейсы в южном направлении были отменены из аэропортов «Казань» и «Бегишево».