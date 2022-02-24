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Транспорт
24 февраля 2022  13:35

Минтранс РФ пообещал вывезти всех желающих с Юга России

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Министерство транспорта России заявило о готовности оперативно вывезти всех желающих с Юга России с использованием пожелезнодорожных и автомобильных маршрутов.

«Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе волонтеры», – цитирует РИА «Новости» представителей министерства.

Ранее сообщалось, что из-за осложнений ситуации с Украиной Росавиация временно приостановила работу 12 аэропортов в южных городах России. Рейсы в южном направлении были отменены из аэропортов «Казань» и «Бегишево».

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