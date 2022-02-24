Из Татарстана отменили несколько рейсов в южном направлении

Из Казани отменены несколько рейсов в южном направлении после временной приостановки работы 12 аэропортов в нескольких городах России.

По данным электронного табло Международного аэропорта «Казань», отмены коснулись рейсов в Минеральные воды, Махачкалу, Брянск, Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону.

Фото: ©

Аналогичная ситуация происходит и в нижнекамской воздушной гавани «Бегишево». Запланированные на завтра вылеты в Краснодар и Ростов-на-Дону также отменены.

Напомним, что из-за осложнений ситуации с Украиной Росавиация временно приостановила работу 12 аэропортов в южных городах России.