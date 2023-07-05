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Минтранс РФ опроверг сообщение о дополнительных сборах с пассажиров для резервного фонда
Минтранс России не ведет никакой работы с авикомпаниями по созданию резервного фонда на случай банкротства перевозчиков. Сведения об идее организовать дополнительные сборы с пассажиров для его пополнения являются фейковыми. Об этом сообщает ТАСС.
«Это не соответствует основным задачам деятельности отрасли, а именно повышению доступности услуг воздушного транспорта для населения», – заявили в ведомстве.
Все ведущие российские компании, занимающиеся пассажирскими авиаперевозками, высказались против идеи создать такой фонд, добавили в министерстве.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Минтранс согласился рассмотреть идею о том, чтобы взимать дополнительную плату с пассажиров при оформлении авиабилетов.
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