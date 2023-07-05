news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Экономика 5 июля 2023 09:18

«Ъ»: В Минтрансе России обсуждают идею ввести дополнительный сбор с авиапассажиров

Скопировать ссылку
news_top_970_100
«Ъ»: В Минтрансе России обсуждают идею ввести дополнительный сбор с авиапассажиров
Фото: © Владимир Васильев/ архив «Татар-информа»

Минтранс России вернулся к идее «Ростеха» ввести дополнительный сбор, который будет взиматься с пассажира при оформлении авиабилета. Об этом пишет «Ъ».

Речь идет о создании «резервного фонда поддержки пассажиров» на случай банкротства авиакомпаний. По словам собеседников газеты в авиакомпаниях, сумма сбора может составить не менее 150-300 рублей с пассажира. При этом они выступают против такой инициативы.

Эксперты считают, что новый сбор приведет к удорожанию билетов, а польза неочевидна.

В госкорпорации подтвердили, что инициатива действительно обсуждается, но «до принятия конкретных решений комментарии преждевременны».

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное