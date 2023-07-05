«Ъ»: В Минтрансе России обсуждают идею ввести дополнительный сбор с авиапассажиров

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Минтранс России вернулся к идее «Ростеха» ввести дополнительный сбор, который будет взиматься с пассажира при оформлении авиабилета. Об этом пишет «Ъ».

Речь идет о создании «резервного фонда поддержки пассажиров» на случай банкротства авиакомпаний. По словам собеседников газеты в авиакомпаниях, сумма сбора может составить не менее 150-300 рублей с пассажира. При этом они выступают против такой инициативы.

Эксперты считают, что новый сбор приведет к удорожанию билетов, а польза неочевидна.

В госкорпорации подтвердили, что инициатива действительно обсуждается, но «до принятия конкретных решений комментарии преждевременны».