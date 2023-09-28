Минтранс РФ дал рекомендации после инцидента с высадкой ребенка из автобуса в Казани

Министерство транспорта России разработало рекомендации для перевозчиков на случай неоплаты, неподтверждения оплаты или права на бесплатный проезд пассажиром младше 16 лет без сопровождения взрослых.

В тексте рекомендаций, приведенном в телеграм-канале депутата Госдумы Татьяны Буцкой, имеется пункт о недопущении уполномоченными лицами, в том числе водителями, принудительной высадки из ТС лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетним, а также его задержания в случае отказа такого лица от оплаты проезда.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что кондуктор автобуса в Казани высадил ребенка, так как не смог взять с него оплату по карте.