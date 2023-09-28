Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минтранс РФ дал рекомендации после инцидента с высадкой ребенка из автобуса в Казани
Министерство транспорта России разработало рекомендации для перевозчиков на случай неоплаты, неподтверждения оплаты или права на бесплатный проезд пассажиром младше 16 лет без сопровождения взрослых.
В тексте рекомендаций, приведенном в телеграм-канале депутата Госдумы Татьяны Буцкой, имеется пункт о недопущении уполномоченными лицами, в том числе водителями, принудительной высадки из ТС лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетним, а также его задержания в случае отказа такого лица от оплаты проезда.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что кондуктор автобуса в Казани высадил ребенка, так как не смог взять с него оплату по карте.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»