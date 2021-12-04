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Транспорт
4 декабря 2021  11:23

Минтранс опроверг информацию о планах по ограничению личного транспорта

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Новая транспортная стратегия, рассчитанная на срок до 2035 года, не предполагает никаких ограничений на использование гражданами России личных автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы Минтранса РФ. 

Сегодня утром газета «Коммерсантъ» сообщила, что Правительство страны, опираясь на стратегию, планирует ограничить использование личных авто, пересадив их владельцев на общественный транспорт. Такой вариант в документе назван «безальтернативным».

«Транспортная стратегия до 2035 года не вводит никаких ограничений при развитии всех видов транспорта, включая личный», — опровергает эту информацию пресс-служба Минестерства транспорта.

В ведомстве также добавили, что все мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, а также на развитие всех видов транспорта.

#ограничение транспорта #минтранс рф
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