Минтранс опроверг информацию о планах по ограничению личного транспорта
Новая транспортная стратегия, рассчитанная на срок до 2035 года, не предполагает никаких ограничений на использование гражданами России личных автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы Минтранса РФ.
Сегодня утром газета «Коммерсантъ» сообщила, что Правительство страны, опираясь на стратегию, планирует ограничить использование личных авто, пересадив их владельцев на общественный транспорт. Такой вариант в документе назван «безальтернативным».
«Транспортная стратегия до 2035 года не вводит никаких ограничений при развитии всех видов транспорта, включая личный», — опровергает эту информацию пресс-служба Минестерства транспорта.
В ведомстве также добавили, что все мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, а также на развитие всех видов транспорта.