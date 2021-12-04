«Коммерсантъ»: В России могут ограничить использование личных автомобилей

Транспортная стратегия России, рассчитанная на срок до 2035 года, предполагает ограничение использования личных автомобилей жителями страны ради улучшения экологических условий. Об этом со ссылкой на соответствующий документ пишет газета «Коммерсантъ».

Транспортная стратегия носит рамочный характер и включает долгосрочные планы по развитию автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного и других видов транспорта на ближайшие 15 лет. На поставленные цели предполагается потратить 60 трлн рублей. Перед утверждением, в октябре, документ обсуждался на заседании президиума Государственного совета РФ во главе с Президентом России Владимиром Путиным.

Большое внимание в стратегии уделено снижению выбросов в атмосферу. По данным ее авторов, на автомобильный транспорт приходится 61% загрязняющих веществ, выбрасываемых транспортом вообще. При этом 82% вредных выбросов частиц связано со стиранием дорожного покрытия и «составных частей» автомобиля.

Таким образом, решить проблему за счет обновления автопарка невозможно. В связи с этим Правительство страны собирается ограничить использование личных авто, пересадив их владельцев на общественный транспорт. Такой вариант в документе назван «безальтернативным».

Один из рассматриваемых сценариев — поэтапное установление ограничений на использование автомобилей «низких экологических классов». Речь идет в том числе о создании так называемых экологических зон, куда запрещено въезжать машинам с неэкологичными двигателями. Для борьбы с шумом предполагается ограничивать скоростной режим внутри жилых кварталов, ставить шумозащитные экраны и контролировать уровень шума с помощью «цифровых методов».

Кроме того, запланированы «организация скоростных режимов в соответствии с принципами выделенного доступа», «стимулирование совместного использования транспортных средств» и «нормативно-правовая дифференциация условий использования личного автотранспорта». Под этим может пониматься создание специальных выделенных полос, по которым могут ехать только авто с несколькими пассажирами.

Помимо этого, в рамках перехода на альтернативные виды топлива власти страны намерены построить сеть заправок для электромобилей. Она будет включать примерно 250 тыс. зарядных станций для европейской части России.

Вместе с тем в городах будут развивать улично-дорожную сеть, ликвидировать «узкие места» на существующих трассах и строить новые обходы. В частности, в стратегии упомянуто «бесшовное скоростное сообщение» от границы с Беларусью через Смоленск, Москву, Казань и Екатеринбург в Тюмень, Челябинск, Омск и Иркутск с ответвлением в сторону Казахстана.