Минтранс РФ: Аэропорты постепенно входят в плановый режим работы

Фото: «Татар-информ»

Аэропорты постепенно входят в плановый режим работы, рейсы авиакомпаний обслуживаются согласно плану на день. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«По состоянию на утро 6 июля все аэропорты постепенно входят в плановый режим работы, рейсы российских и зарубежных компаний на вылет и прилёт обслуживаются согласно плану на день», – говорится в заявлении.

По данным Минтранса, для стабилизации ситуации привлечены дополнительные сотрудники. Пассажирам предоставляются вода, питание, комнаты матери и ребенка, места для инвалидов и зоны отдыха. Массового скопления людей не наблюдается, однако сохраняются очереди к билетным кассам — время ожидания может достигать одного часа.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов продолжают действовать в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля.

В минувшую пятницу временные ограничения вводились в аэропортах Казани и Нижнекамска, в результате чего семь рейсов в столицу Татарстана и один — в Нижнекамск — были перенаправлены на запасные аэродромы.

На данный момент, согласно онлайн-табло, в казанском аэропорту сохраняются задержки рейсов на вылет в Москву, Анталью, Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Санкт-Петербург. Кроме того, сегодня отменили рейсы в Омск и Мурманск. Авиарейс в Омск перенесен на 9 июля, а второй — на 10 июля. Также задерживаются прилеты из Москвы, Махачкалы и Сочи.