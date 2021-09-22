Минтимер Шаймиев: Вопросы воспитания через образование становятся неотложными

Сегодня в Казанском Кремле Государственный Советник РТ, Председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с участниками, которые внесли особый вклад в развитие сети полилингвальных комплексов «Адымнар — путь к знаниям и согласию» в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Во встрече приняли участие Руководитель Аппарата Президента РТ, заместитель председателя попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Асгат Сафаров, ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе и т.д.

На встрече Минтимер Шаймиев отметил, что создание шести полилингвальных школ реализуется по плану: четыре комплекса в Казани, Елабуге, Актаныше и Набережных Челнах сегодня сданы. Началось строительство оставшихся двух — в Альметьевске и Нижнекамске. Продолжается работа по подготовке загородных центров дополнительного образования.

Он подчеркнул, что на фоне трагических событий в образовательных учреждениях в Казани и Перми вопросы воспитания через образование становятся неотложными.

«Этим озабочены все страны. Это — вызов времени и научно- технического прогресса. В нынешних условиях развития мы должны, сообща, находить противоядие в широком смысле слова. Мы должны суметь в процессе воспитания заложить в детях истинные ценности. Чтобы информационные средства, высокие технологии работали на пользу, на развитие. Воспитательный процесс должен идти наравне с получением знаний, а может даже и впереди. Это задача неотложная. Во многом помогли бы возможности и условия полилингвального образования. В наших школах создано образовательное пространство, где есть условия для того, чтобы дети могли заниматься всем, чем нужно: это и игры, и спорт, и языки и т.д. Мы должны сполна использовать эти возможности», — отметил Минтимер Шаймиев.

Подробнее о встрече — в материале «Татар-информа».