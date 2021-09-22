В Казанском Кремле прошла торжественная встреча Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева с участниками проекта сети полилингвальных школ «Адымнар». В зал пригласили людей, внесших особый вклад в реализацию этой идеи в жизнь: от глав районов и городов до строителей и подрядчиков. Подробности – в обзоре ИА «Татар-информ».

Минтимер Шаймиев: «В стране таких школ как «Адымнар» еще не было, да и в мире нужно еще поискать»

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Намеченная программа на первом этапе предусматривает строительство шести полилингвальных школ»

Перед началом встречи состоялась церемония награждения – благодарственные грамоты вручила глава Республиканского фонда возрождения памятников истории и архитектуры РТ, зампред Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

По окончании церемонии слово взял Минтимер Шаймиев. Он поблагодарил всех присутствующих за активную работу по воплощению в жизнь беспрецедентной в истории России идеи – кластера полилингвальных образовательных учреждений.

«Намеченная программа на первом этапе предусматривает строительство шести полилингвальных школ в ближайшие годы на территории республики. Это будет впервые. В стране таких школ как «Адымнар» еще не было, да и в мире нужно еще поискать», - подчеркнул Минтимер Шаймиев.

Намеченная программа на первом этапе предусматривает строительство шести полилингвальных школ в ближайшие годы на территории республики Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Он напомнил, что полное название проекта «Адымнар – путь к знанию и согласию» воплощает в себе философию идеи, заложенную в его основу: движение подрастающего поколения жителей республики к знаниям и межкультурному диалогу, шаг за шагом. Вместе с этим важно и качество самого образования на площадках «Адымнар», подчеркнул Шаймиев.

«Нам нужно продолжить заниматься содержательной частью [образовательного процесса] дальше, еще больше и глубже погружаться в этот вопрос», - обратился к участникам заседания Государственный Советник РТ.

Молодежная сессия ЮНЕСКО пройдет на базе комплекса «Адымнар»

По словам Минтимера Шаймиева, уникальный подход к образованию детей в непрерывной мультиязычной среде делает «Адымнар» настоящим мировым проектом. Вместе с образованием молодежи он позволяет решать самый насущный и, в то же время, непростой вопрос сохранения межнационального и межкультурного согласия. Это особенно актуально для России, где проживает свыше сотни различных народов и этносов.

«Мы ищем и успешно находим ответ на это вопрос. <…> Подчеркну – все это делается при участии и с согласия родителей. Именно они в конечном счете решают, как и по каким стандартам будут учиться их дети», - отметил Минтимер Шаймиев.

Слова Государственного Советника РТ дополнил присутствовавший на встрече ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе. Он отметил уникальность республиканского проекта «Адымнар» и выразил уверенность, что мультиязычная среда в его основе – это вклад в укрепление международных связей РТ и зарубежных стран.

Григорий Орджоникидзе отметил уникальность республиканского проекта «Адымнар» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Орджоникидзе напомнил, что уже в 2022 году в Казани состоится 45-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Событие будет приурочено к юбилею Конвенции об охране всемирного наследия, которой исполнится 50 лет.

«Мы возлагаем большие надежды на руководство и учеников комплекса «Адымнар», поскольку на этой базе пройдет молодежная сессия ЮНЕСКО. Уверен, что участники модели последуют к знаниям и согласию путем, которым следует «Адымнар»», - резюмировал Григорий Орджоникидзе.

Минтимер Шаймиев согласился с этими доводами и заметил, что проведение сессии ЮНЕСКО в Казани позволит протранслировать идеи проекта «Адымнар» участникам встречи из десятков стран по всему миру. А значит, опыт полилингвального кластера из Татарстана в дальнейшем может быть растиражирован на международном уровне.

«Все, кто участвует в реализации проекта «Адымнар», вложили в него душу и сердце»

Перед участниками торжественной встречи выступил глава Минобразования РТ Ильсур Хадиуллин. Он обозначил ключевые моменты, которых удалось достичь в ходе реализации проекта «Адымнар» на сегодняшний день. Так, первые два комплекса, созданные в рамках проекта в Елабуге и Казани, открыли свои двери для учеников 1 сентября 2020 года.

Казанский корпус «Адымнар» был создан на базе 165-й школы и состоит из билингвального корпуса на 480 детей, билингвальной школы на 800 учеников, а также полилингвальной школы на 1224 ребенка. Комплекс в Елабуге рассчитан на 1224 ученика в 51 класс-комплекте. Кроме того, в новом учебном году состоялись открытия комплексов

Ильсур Хадиуллин: «Все, кто участвует в реализации проекта «Адымнар», вложили в него душу и сердце» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Адымнар» в селе Актаныш и Набережных Челнах. Актанышская гимназия-интернат вмещает в себя 462 ученика, а челнинский мультиязычный комплекс – свыше 1,2 тыс. детей.

Одновременно с этим, в первых числах сентября Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов дали старт строительству очередных комплексов «Адымнар» в Альметьевске и Нижнекамске.

«Все, кто участвует в реализации проекта «Адымнар», вложили в него душу и сердце», - подытожил Ильсур Хадиуллин.

В заключение к участникам заседания вновь обратился Государственный Советник Татарстана. Он подчеркнул – вся масштабная работа по проекту «Адымнар» делается ради одной цели – для наших детей. В стенах новых комплексов они должны получить не только знания, но и правильное воспитание ради успешного развития родной республики, резюмировал Минтимер Шаймиев.